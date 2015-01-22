Шольц предостерег "Хезболлах" и Иран от участия в ближневосточном конфликте

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах" и Иран от участия в ближневосточном конфликте. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине с королем Иордании Абдаллой II.
По словам Шольца, Берлин и его союзники делают все для того, чтобы не допустить эскалацию. Он подчеркнул, что намерен в ближайшее время отправиться в Израиль.
Я еще раз настойчиво предостерегаю "Хезболлах" и Иран от вступления в этот конфликт.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Ранее Шольц заявил, что без помощи Ирана ХАМАС не смог бы атаковать Израиль.
Видео: YouTube / phoenix
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