Шольц: дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке будет разрушительной для региона

В Германии рассказали о поддержке Израиля.

Продолжение эскалации на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной будет иметь разрушительные последствия для всего региона. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением. Глава местного кабинета министров подчеркнул, что власти европейского государства делают сейчас все необходимое для того, чтобы не возник новый боевой фронт в северной части Израиля.

После ужасного нападения ХАМАС мне важно подчеркнуть: Германия на стороне Израиля. Все едины во мнении, что разрастание конфликта было бы разрушительно для всего региона. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Немецкий чиновник очередной раз повторил тезис о том, что присоединение к конфликту радикального движения из Ливана или Ирана станет для них большой ошибкой.

Шольц предостерег Ливан и Иран от участия в ближневосточном конфликте.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag