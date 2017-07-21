Шольц: Иран не должен разрабатывать ядерное оружие или ракеты для его доставки

Представитель Германии оценил работу союзников по тому, чтобы Иран не получил ракет-носителей и ядерное оружие.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие или собственные ракеты или альтернативные средства для его доставки. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Франции Элизабет Борн. Таким образом представитель Германии прокомментировал политику Тегерана по обогащению урана. Берлин призывает мировое сообщество делать все возможное для того, чтобы страна Ближнего Востока не получила ядерных бомб или ракет-носителей.

Это одна из центральных политических целей, которую Франция и Германия вместе со своими союзниками - Великобританией и США - преследуют в последние годы. И мы до сих пор придерживаемся ее. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что информационное агентство ИСНА сообщило о том, что власти Ирана приступили к обогащению урана в Фордо. Это решение принято государством в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ по иранской ядерной программе, проект которой был разработан "евротройкой" и США. Для процесса обогащения урана страна использует центрифуги IR-2m и IR-4 в Натанзе.

Германия и Франция заключили соглашение о солидарности в области энергетики.

Фото: YouTube / phoenix