Шольц: ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий

В ФРГ призвали к гуманитарным поставкам палестинским гражданам.

Радикальное палестинское движение ХАМАС должно отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников без предварительных условий. Соответствующее заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине, выступая в Бундестаге с официальным заявлением. Глава местного правительства отметил, что для властей ФРГ освобождение захваченных боевиками граждан является важнейшей задачей. Действия ХАМАС в регионе он назвал бесчеловечным террором. В дополнении к этой речи в Берлине указали на право еврейского государства защищаться.

Они должны быть отпущены без каких-либо условий... Олаф Шольц, канцлер ФРГ

"емецкий канцлер подчеркнул, что "важно найти пути в целях обеспечения гуманитарной помощи для мирных жителей палестинского анклава. Известно, что сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 200 человек. Среди них есть по меньшей мере один российский гражданин.

Шольц: дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке будет разрушительной для региона.

Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag