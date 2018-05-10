Шоколадные реки парализовали движение в Польше

В сети появилось видео с места происшествия снятое с беспилотника.

Накануне, 9 мая, в Польше произошло ДТП с необычными последствиями.

На трассе А2 между Варшавой и Познанью опрокинулась фура, которая перевозила более 20 тонн жидкого шоколада. В результате сладка масса разлилась по всей дороге и парализовала движение в оба направления. На место происшествия пришлось вызывать спецтехнику, чтобы убрать с дороги грузовик и шоколад. Коричневая масса на дороге сразу застыла, и чтобы убрать ее пришлось поливать дорогу теплой водой.

Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован. Местные власти выясняют причины аварии.

Видео: Twoja Słupca