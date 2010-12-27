Шоколад со Сталиным в Русском музее неприятно удивил петербуржцев

Сладости в обертке с изображением лидера Советского государства подавали в кафетерии.

В кафетерии Русского музея посетителей угостили шоколадом со Сталиным. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Вадим Фиалко. Мужчина признался, что сладость в неожиданной обертке произвела на него неизгладимое впечатление.

По словам Фиалко, слова официантки о том, что "к капучино положен Сталин", он счел шуткой, пока не увидел шоколадку. Петербуржец отметил, что сладость шла компенсацией к первой порции кофе, в которой обнаружился волос.

Пользователей сети угощение Русского музея возмутило, в комментариях развернулись бурные обсуждения. Записью петербуржца поделился, в том числе, кинокритик Антон Долин, признавшись, что не находит слов для этой ситуации.

"Чашечку горячего репрессо?" – пошутили петербуржцы.

В комментариях отметили, что неоднозначные шоколадки уже убрали из продажи.

Также мы рассказывали, что в Пулково задержали эмоционального пассажира с марихуаной в багаже.

Фото: Вадим Фиалко / Facebook