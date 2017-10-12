Шокирующая и нелепая смерть челябинки в Доминикане попала на видео(18+)

Девушка за мгновение до смерти радовалась и веселилась.

Жуткий смертельный и нелепый инцидент произошел с туристкой из Челябинска в Доминикане.

35-летняя жительница Челябинска Наталья Бородина находилась на отдыхе со своей подругой из Украины в Доминикане. Девушки весело отдыхали и вовсю наслаждались жизнью и отдыхом. Во время езды на автомобиле "Киа", за рулем которой была подруга Натальи Иванна Бойрачук, девушка в одних плавках высунулась из окна машины.

По жуткому стечению обстоятельств машина проехала близко со стоящим дорожным знаком, который снес девушку. По сообщениям разных СМИ сведения разнятся, одни пишут, что девушка погибла мгновенно, другие, что ее успели госпитализировать в больницу, и она скончалась в реанимации.

У Натальи дома остался несовершеннолетний сын.

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