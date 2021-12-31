Шойгу заявил об освобождении значительной части ДНР и ЛНР по левобережью Северского Донца

В Минобороны РФ рассказали об освобождении 97% территории ЛНР.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об освобождении значительной части Донецкой и луганской народных республик по левобережью реки Северской Донец в рамках специальной операции на Украине. Такой информацией чиновник поделился с коллегами на регулярном селекторном совещании в военном ведомстве.

Освобождена значительная часть ЛНР и ДНР по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

В списке наиболее крупных из освобожденных территорий от киевского режима, Сергей Шойгу назвал такие населенные пункты как Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево. Также военные России полностью освободили жилые районы города Северодонецк от местных национальных батальонов. Сейчас продолжается операция по взятию контроля над промышленной частью пункта и ближайших поселков. Армией РФ освобождено 97 % территории ЛНР.

Шойгу: Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

Фото и видео: Минобороны России

