Шойгу: основной состав ВС России привит от коронавируса

Кампания по вакцинации продолжается для призывников.

Глава российской Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что основной состав Вооруженных сил России привит от коронавируса. В общей сложности в армии медики вакцинировали свыше 900 тысяч человек. В первую очередь речь идет о военнослужащих Военно-морского флота, ВДВ, силах постоянной готовности и специальных операций.

Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях...После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Генерал отметил что в настоящее время продолжается работа по единственной категории военнослужащих, которая полностью не привита от ковида - солдат весеннего призыва. Командующий войсками в Сирии Евгений Никифоров рассказал коллегам о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе наблюдается стабильная, так как проведена 100% вакцинация личного состава. При этом новых инфицированных в ВС нет.

Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму.

Фото: Минобороны России