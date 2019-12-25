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Шойгу: основной состав ВС России привит от коронавируса
Сегодня, 14:12
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Шойгу: основной состав ВС России привит от коронавируса

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Кампания по вакцинации продолжается для призывников.

Глава российской Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что основной состав Вооруженных сил России привит от коронавируса. В общей сложности в армии медики вакцинировали свыше 900 тысяч человек. В первую очередь речь идет о военнослужащих Военно-морского флота, ВДВ, силах постоянной готовности и специальных операций.

Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях...После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей.

Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Генерал отметил что в настоящее время продолжается работа по единственной категории военнослужащих, которая полностью не привита от ковида - солдат весеннего призыва. Командующий войсками в Сирии Евгений Никифоров рассказал коллегам о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе наблюдается стабильная, так как проведена 100% вакцинация личного состава. При этом новых инфицированных в ВС нет.

Шойгу провел совещание по ситуации с паводком в Крыму.

Фото: Минобороны России

Теги: армия, минобороны, призывники, сергей шойгу
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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