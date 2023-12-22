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Шойгу вручил награды отличившимся участникам спецоперации

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Глава Минобороны поздравил их с успешным выполнением поставленных задач.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды отличившимся участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу вручил российским военным медали медали "Золотая Звезда" и погоны высших офицеров. Глава Минобороны поздравил их с успешным выполнением поставленных задач, а также пожелал дальнейших успехов в службе.

Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, награды, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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