Глава Минобороны поздравил их с успешным выполнением поставленных задач.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды отличившимся участникам спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу вручил российским военным медали медали "Золотая Звезда" и погоны высших офицеров. Глава Минобороны поздравил их с успешным выполнением поставленных задач, а также пожелал дальнейших успехов в службе.

Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России