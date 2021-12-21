Шойгу: уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя

Глава военного ведомства отметил важность руководства президента Владимира Путина в этом вопросе. Он сказал, что военное ведомство проделало масштабную и целенаправленную работу.

Уровень современной ядерной триады составил 89,1%. По оценке министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, он доведен до самого высокого показателя за всю историю. Об этом глава Минобороны РФ заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил важность руководства президента Владимира Путина в этом вопросе. Он сказал, что военное ведомство проделало масштабную и целенаправленную работу.

В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования - 89,1%. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

По его оценке, ядерное оружие совершенствуется не только в воздухе, но и в море. Так, например, авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ТУ-95МС. Кроме того, ВМФ принял в состав подводный крейсер проекта "Борей-А". Именно он вооружен баллистическими ракетами "Булава".

Ранее мы сообщили, что Шойгу предупредил о провокации США на Донбассе.

Видео: kremlin.ru