Шойгу: украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой

По его словам, после 16 дней активных боевых действий украинские войска понесли существенные потери.

Вооруженные силы Украины снизили активность и занимаются перегруппировкой войск. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента с членами Совета безопасности России.

Глава военного ведомства доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации в зоне спецоперации. По его словам, после 16 дней активных боевых действий украинские войска понесли существенные потери. Также Шойгу отметил, что у ВСУ остаются силы для дальнейшего наступления.

Ранее Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России.

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