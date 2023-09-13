Шойгу: у России нет других вариантов, кроме победы на Украине

Глава военного ведомства отметил, что российские войска продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ.

У России нет других вариантов, кроме победы на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1".

Глава военного ведомства отметил, что российские войска продолжают уничтожать личный состав и технику ВСУ, которые пытаются вести контрнаступление. Он подчеркнул, что является главной задачей. Отвечая на вопрос о победе России в спецоперации, Шойгу отметил, что других вариантов нет.

Ранее Шойгу рассказал, сколько солдат и техники потеряли ВСУ.

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