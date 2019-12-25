Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для РВСН в некоторых городах

В Минобороны рассказали о масштабном строительстве.

Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для Ракетных войск стратегического назначения в некоторых городах. В единый день приемки военной продукции чиновник сообщил о завершении инфраструктурного строительства в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково.

Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр подчеркнул, что говорит об объекта специального назначения, в которых будут находиться образцы новейшего российского вооружения, техники и боеприпасов. Строительство велось в интересах трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания С начала 2021 года ведомство ведет полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, модернизированию системы ВМФ и созданию инфраструктуры в зоне Арктики.

Минобороны будет заключать новые госконтракты сроком на 10 лет.

Фото: Минобороны России