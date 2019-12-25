Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для РВСН в некоторых городах

Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о готовности объектов спецназначения для Ракетных войск стратегического назначения в некоторых городах. В единый день приемки военной продукции чиновник сообщил о завершении инфраструктурного строительства в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково.
Построены объекты инфраструктуры подразделений РВСН в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Козельске и Тейково.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Министр подчеркнул, что говорит об объекта специального назначения, в которых будут находиться образцы новейшего российского вооружения, техники и боеприпасов. Строительство велось в интересах трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания С начала 2021 года ведомство ведет полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, модернизированию системы ВМФ и созданию инфраструктуры в зоне Арктики.
Минобороны будет заключать новые госконтракты сроком на 10 лет.
Фото: Минобороны России
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