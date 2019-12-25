Минобороны будет заключать новые госконтракты сроком на 10 лет

Алексей Криворучко сообщил о выполнении поручения Сергея Шойгу.

Минобороны России будет заключать новые государственные контракты сроком на 10 лет. Об этом в единый день приемки военной продукции журналистам рассказал заместитель главы оборонного ведомства Сергей Криворучко. О соответствующем постановлении он отчитался Сергею Шойгу.

Госконтракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля долгосрочных контрактов будет доведена до 60% от общего количества. Поставленная задача будет выполнена. Алексей Криворучко, замминистра обороны РФ

По мнению эксперта, оборонные предприятия должны быть нацелены на безусловное выполнение своих обязательств по заключенным государственным контрактам в 2021 году. Замминистра уверен, что заданные темпы производства позволят выполнить ГОЗ на высоком уровне.

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Фото: Piter.tv