Шойгу сообщил, что атаку дронов на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие

Глава Минобороны РФ наградит героинь денежной премией.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал на заседании коллегии профильного ведомства о том, что Два из трех беспилотников, пытавшихся утром 22 марта поразить объекты в городе Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие. Известно, что операция по ликвидации иностранных беспилотников проводилась с 4 утра др 5 часов 56 минут. А также атаке подверглись и другие территории Крыма. Чиновник призвал сотрудников представить этих героинь к денежной премии за поражение объектов противника в регионе.

Об этом в среду сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Все три аппарата уничтожены. <…> Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу: войска ВВО играют важную роль в поддержании стабильности в регионе.

Фото и видео: Минобороны России