Шойгу: войска ВВО играют важную роль в поддержании стабильности в регионе

Войска Восточного военного округа (ВВО) играют важную роль в поддержании стабильности в регионе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
По его словам, войска активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в границах ответственности ВВО остается сложной. Шойгу добавил, что идет интенсивная боевая учеба войск.
Ранее Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах.
Видео: Минобороны России
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