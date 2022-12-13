Шойгу: войска ВВО играют важную роль в поддержании стабильности в регионе

Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в границах ответственности ВВО остается сложной.

Войска Восточного военного округа (ВВО) играют важную роль в поддержании стабильности в регионе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, войска активно участвуют в развитии военного сотрудничества с дружественными странами. Он подчеркнул, что военно-политическая обстановка в границах ответственности ВВО остается сложной. Шойгу добавил, что идет интенсивная боевая учеба войск.

Ранее Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах.

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