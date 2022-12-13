Шойгу рассказал о работе дивизиона БРК "Бастион" на Курилах

Глава Минобороны оценил работу комплексов в регионе.

Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль Курильских островов на острове Парамушир заступил боевой дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион". Соответствующее заявление на заседании коллегии Министерства по обороны России сделал глава профильного военного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник напомнил, что комплекс находится в регионе на службе с декабря прошлого года.

Для создания сплошной зоны контроля надводной обстановки вдоль островов Курильской гряды с декабря 2022 года на острове Парамушир на боевое дежурство заступил дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион". Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России