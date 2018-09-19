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Шойгу: санкции не затормозили развитие российского ОПК
Сегодня, 16:11
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nastya960

Шойгу: санкции не затормозили развитие российского ОПК

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Такое заявление министр обороны сделал на военно-техническом форуме "Армия-2019".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России динамично развивается, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Со слов Шойгу, Запад хотел затормозить научно-технический прогресс в России посредством санкций. Но предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и продолжают наращивать положительную динамику.

В России проходит международный военно-технический форум  "Армия-2019".

Накануне Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку ЦВО.
Фото: ВК/ Шойгу Сергей Кужугетович

Теги: армия, министр обороны, опк, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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