Шойгу: санкции не затормозили развитие российского ОПК

Такое заявление министр обороны сделал на военно-техническом форуме "Армия-2019".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России динамично развивается, несмотря на санкции Запада. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Со слов Шойгу, Запад хотел затормозить научно-технический прогресс в России посредством санкций. Но предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и продолжают наращивать положительную динамику.

В России проходит международный военно-технический форум "Армия-2019".

Накануне Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку ЦВО.

Фото: ВК/ Шойгу Сергей Кужугетович