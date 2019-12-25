Шойгу: самолет А-100 обеспечит долгосрочную базу для модернизации систем ДРЛО

Глава Минобороны оценил разработку "Веги".

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил, что самолет А-100 обеспечит долгосрочную базу для модернизации систем ДРЛО (Авиационного комплекса радиообнаружения и наведения). Такими сведениями чиновник поделился с коллегами в военном ведомстве на селекторном совещании. Он оценил необходимость для Вооруженных сил РФ многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора, который создается на базе отечественного концерна "Вега". По мнению Шойгу, комплекс способен обеспечить модернизацию боевых систем данного типа.

Данный самолет воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперед обеспечивает базу для модернизации ДРЛО. Сергей Шойгу, министр обороны России

Напомним, что отечественный комплекс А-100 "Премьер" нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А. На борту установлены разработанные концерном "Вега", входящего в "Росэлектронику", обтекатель с уникальной антенной системой. также воздушное средство оснащено новейшим радиотехническим оборудованием.

Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия.

Фото и видео: Минобороны России