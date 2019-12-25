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Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия
Сегодня, 12:51
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Шойгу заявил об угрозах в Черном море из-за применения Киевом оружия

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Глава Минобороны РФ рассказал об оторвавшихся от якорей минах ВСУ.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об угрозах в в нескольких регионах акватории Черного моря из-за применения Киевом отдельных видов вооружения. Также угроза остается и над другими территориями. Такими данными с коллегами поделился руководитель профильного военного ведомства на селекторном совещании от 29 марта.

Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах… Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт напомнил о том, что турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор, которые оторвались от якорей. Боеприпасы принадлежат украинской стороне.

На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников.

Фото и видео: минобороны России

Теги: всу, миноброноы, сергей шойгу, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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