Глава Минобороны РФ рассказал об оторвавшихся от якорей минах ВСУ.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил об угрозах в в нескольких регионах акватории Черного моря из-за применения Киевом отдельных видов вооружения. Также угроза остается и над другими территориями. Такими данными с коллегами поделился руководитель профильного военного ведомства на селекторном совещании от 29 марта.

Последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах… Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Эксперт напомнил о том, что турецкими военными обезврежены две морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор, которые оторвались от якорей. Боеприпасы принадлежат украинской стороне.

На Украине за две недели уничтожили около 600 наемников.

Фото и видео: минобороны России