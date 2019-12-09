Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России

Министр обороны поделился результатами модернизации отрасли.

Сергей Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады России. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление главы Минобороны на селекторном совещании. Спикер объяснил, что сейчас ведомство обновляет парк Дальней авиации и создает новые самолеты

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Строятся усовершенствованные Ту-22М3М и Ту-160М. Заменено морально устаревшее радиотехническое и навигационное оборудование. Сейчас в авиации действует запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков. Самолеты призваны также усилить боевую мощь воздушно-космических сил.

Напомним, что в триаду входят также межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Шойгу поручил увеличить число кораблей с "Калибрами" и "Цирконами".

Видео: YouTube/Минобороны России