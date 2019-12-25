Глава Минобороны раскрыл количество зараженных и вылечившихся от коронавируса.

Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах России. Во время селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ глава Минобороны страны предоставил журналистам информацию о количестве выздоровевших военнослужащих от COVID-19.

Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших прокомментировал чиновник

Сергей Шойгу отметил, что именно этот показатель и служит для военного ведомства своеобразной планкой. на данный момент признаки заражения выявлены у 228 кадетов и суворовцев. Из них 80 человек уже выздоровели, но 19 человек пришлось госпитализировать. С 30 апреля из довузовских образовательных организаций Министерства обороны на каникулах находятся 14 тысяч воспитанников. В стационарных медицинских центрах лечение проходят 418 курсантов, из которых 222 пациента готовятся к выписке.

СМИ: Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил.