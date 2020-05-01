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СМИ: Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

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На это повлияло пожелание самого президента.

Мозаика с изображением президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других представителей власти в строящемся главном храме Вооруженных сил России была демонтирована. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как пишет СМИ, данное решение было принято в связи с пожеланием главы государства, о котором ранее рассказ пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Ранее  появилась информация, что на стенах храма Минобороны в Кубинке создается мозаика с портретом Путина. Рядом с главой РФ авторы разместили председателя Совфеда Валентина Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директор ФСБ Александра Бортникова, начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, главу МИД Сергея Лаврова, а также портрет Сталина. Изображение последнего объяснил настоятель храма епископ Клинский. 

Фото: Художественный совет по строительству храма 
Видео: Youtube/Минобороны России

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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