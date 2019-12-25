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Шойгу рассказал о распространении коронавируса в армии
Сегодня, 14:16
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matveyvn

Шойгу рассказал о распространении коронавируса в армии

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Чтобы довести количество тестов до десяти тысяч в сутки, планируют открыть ещё 24 лаборатории.

Министр иностранных дел РФ Сергей Шойгу рассказал о распространении коронавируса в армии. По его словам, количество заражённых в вооружённых силах снижается, в данный момент идёт вакцинация от гриппа, которую должны завершить к 5 ноября.

Шойгу подчеркнул, что за последние полгода в армии в три раза увеличилось количество лабораторий, которые делают ПРЦ-тестирование. В день делается около шести тысяч тестов. Чтобы довести количество тестов до десяти тысяч в сутки, планируют открыть ещё 24 лаборатории.

Ранее Шойгу рассказал о центрах военно-патриотического воспитания "Авангард".

Фото: pixabay.com

Теги: армия рф, коронавирус, шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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