Шойгу рассказал о центрах военно-патриотического воспитания "Авангард"

Министр обметил важность формирования "Юнармии".

Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал о центрах военно-патриотического воспитания "Авангард". По данным министра обороны, такие центры открыты в 22 регионах по стране. В 2020-2021 годах планируется создать центры в 73 регионах РФ.

В 33 субъектах действуют 55 домов "Юнармии", 12 из них начали функционировать в этом году...Отмечу, что выстроенная нами система приобщает к жизни российской армии все большее число ребят, воспитывает достойных продолжателей ратных традиций Сергей Шойгу, министр обороны России

Чиновник уточнил, что на данный момент "Юнармия" является самой массовой молодежная военно-патриотической организацией в стране. Она объединяет в себя более 730 тысяч человек. В этом году в ее ряды вступили 120 тысяч подростков.

Шойгу выразил соболезнования вьетнамцам, пострадавшим от наводнений.

Фото: Минобороны России