Глава Минобороны посетил профильный завод в Перми.

Сергей Шойгу рассказал о проектах по созданию высокоточного оружия. Разработки создаются на пермском заводе "Машиностроитель". Об этом сообщили "РИА Новости". Детали проектов не раскрываются.

Глава Минобороны проверил производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей во время рабочего визита в Перми. Новые двигатели должны работать на твердом топливе из металлических и композиционных материалов.Они будут функционировать в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Также в Минобороны сотрудничают с Уральским НИИ композиционных материалов. Там создаются корпуса летательных аппаратов и комплектующие для авиационных двигателей.

Ранее новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России.

Видео: YouTube/Минобороны России