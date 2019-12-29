Разработчики рассказали о новых аппаратах.

Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России. Об этом "Интерфаксу" заявил глава концерна Автоматика Владимир Кабанов.

Системы обновляются за счет внедрения СВЧ-технологий и современных материалов. Это позволяет снизить массогабаритные характеристики. Эксперты отмечают улучшенные эксплуатационные возможности комплексов противодействия БЛА. Локаторы будут использовать правоохранительные органы и представители Минобороны. Не исключено, что аппараты будут доставлены в сирийские регионы. Военные не раз говорили об атаках террористов при помощи дронов. Нападающие надеются достать до авиабазы Хмеймим.

Ранее в Турции возросло число погибших от иранского землетрясения.

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