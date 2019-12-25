В Минобороны раскрыли подробности празднования Дня ВМФ в Петербурге.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге. Министр оборонного ведомства на селекторном совещании объяснил коллегам, что мероприятие будет проводиться в городе на Неве 25 июля. Оно станет самым масштабным и зрелищным по сравнению с предыдущими празднованиями Дня ВМФ.

Пятый по счёту в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

В общей сложности в акваторию Петербурга зайдет 54 боевой корабль, включая иностранные фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. В параде будет задействовано свыше четырех тысяч военнослужащих. В конце праздника в небе над городом пролетят 48 самолетов и вертолетов.

Концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге отменили из-за коронавируса.

Фото: Минобороны России