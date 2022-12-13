Ему продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО.

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу проинспектировал цеха производства современных средств поражения двух предприятий, чьи руководители доложили министру обороны о реализуемых программах расширения производственных мощностей. Ему продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО. Также Шойгу показали автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.

Ранее Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства.

Видео: Минобороны России