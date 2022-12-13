Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Шойгу проинспектировал цеха производства современных средств поражения двух предприятий, чьи руководители доложили министру обороны о реализуемых программах расширения производственных мощностей. Ему продемонстрировали цеха по производству реактивных снарядов для РСЗО. Также Шойгу показали автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов.
Ранее Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства.
Видео: Минобороны России
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