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Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области

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Ему представили перспективные образцы средств РЭБ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. 

Шойгу проинспектировал производственные мощности предприятия, которое выпускает средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для обеспечения потребностей российских войск. Ему также представили перспективные образцы средств РЭБ.

Министр обороны заслушал доклад руководителя предприятия о результатах выполнения гособоронзаказа, а также о реализуемых проектах по дальнейшему расширению производственных мощностей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".

Видео: Минобороны России

Теги: гособоронзаказ, калужская область, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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