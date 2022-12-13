Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3"

Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации.

По словам начальника расчета, ракетные комплексы продолжают обеспечивать защиту подразделений российских войск от воздушного нападения. Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки.

Также в военном ведомстве отметили, что по техническим характеристикам "Бук-М3" не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса.

Ранее Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН.

Видео: Минобороны России