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Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3"

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Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки.

Минобороны показало видео боевой работы ЗРК "Бук-М3" в рамках выполнения задач спецоперации. 

По словам начальника расчета, ракетные комплексы продолжают обеспечивать защиту подразделений российских войск от воздушного нападения. Расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки.

Также в военном ведомстве отметили, что по техническим характеристикам "Бук-М3" не имеет аналогов в мире среди ЗРК своего класса.

Ранее Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, зрк бук-м3, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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