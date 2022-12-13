Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

Глава Минобороны РФ заслушал доклады регионального командования о состоянии боевой готовности РСНВ.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал несение боевого дежурства в Владимирском ракетном соединении РВСН, расположенного на территории Калужской области. Об этом рассказали представители пресс-службы военного ведомства. Специалисты добавили, что проведена проверка дежурств РСНВ. данное подразделение оснащено боевыми расчетами комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой. Местные военные показали гостю возможности шахтной пусковой установки, а также презентовали работу дистанционно-управляемого боевого модуля системы защиты нового поколения. Командующий, генерал-полковник Сергей Каракаев доложил Сергею Шойгу о ходе перевооружения соединения на новые ракетные комплексы "Ярс".

Также генерал армии Сергей Шойгу проверил инфраструктуру, где созданы качественные условия для организации боевого дежурства и комфортного размещения военнослужащих. пресс-служба Минобороны России

Минобороны: с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Фото и видео: Минобороны России