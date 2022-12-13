Минобороны: с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

C Государственного центрального полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили в прессс-службе Минобороны РФ.
Запуск состоялся 1 апреля боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения. Его целью было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
В военном ведомстве отметили, что пуск ракеты позволил подтвердить правильность конструктивных и технических решений, которые применяют при разработке новых ракетных комплексов.
Ранее мы сообщали, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области.
Видео: Минобороны России
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