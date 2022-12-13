Шойгу проинспектировал военную технику, направляемую в зону СВО

Глава Минобороны посетил с рабочим визитом Южный военный округ.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность боевой техники и оружия, которые будут использовать в ходе специальной военной операции солдаты. Об этом рассказали представители пресс-службы профильного ведомства. Генерал заслушал доклад своего нового заместителя Алексея Кузьменкова, который отвечает за вопросы материально-технического обеспечения. Генерал-полковник продемонстрировал руководителю партии поставленных предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автомобильного транспорта, который будет служить для снабжения сил ВС РФ в зоне СВО.

Ремонтными подразделениями совместно с бригадами предприятий за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. Восстановленная техника сразу направляется в подразделения. пресс-слкжба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России