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Шойгу проинспектировал военную технику, направляемую в зону СВО

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Глава Минобороны посетил с рабочим визитом Южный военный округ.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал в Южном военном округе готовность боевой техники и оружия, которые будут использовать в ходе специальной военной операции солдаты. Об этом рассказали представители пресс-службы профильного ведомства. Генерал заслушал доклад своего нового заместителя Алексея Кузьменкова, который отвечает за вопросы материально-технического обеспечения. Генерал-полковник продемонстрировал руководителю партии поставленных предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса современных танков, боевых бронированных машин, специальной техники и автомобильного транспорта, который будет служить для снабжения сил ВС РФ в зоне СВО.

Ремонтными подразделениями совместно с бригадами предприятий за счет организации круглосуточной работы количество отремонтированной военной техники в сутки превышает вышедшие из строя в соотношении три к двум. Восстановленная техника сразу направляется в подразделения.

пресс-слкжба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, опк, ремонт, сво, сергей шойгу, юво, южный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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