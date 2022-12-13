Минобороны: российские военные уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов ВСУ

Склад механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Кисловка.

Вооруженные силы России уничтожили в Харьковской области склад боеприпасов украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад механизированной бригады ВСУ находился в районе населенного пункта Кисловка. Также Конашенков добавил, что за сутки на Купянском направлении российские войска уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Ранее Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами.

Видео: Минобороны России