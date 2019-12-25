  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО
Сегодня, 11:30
224
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО

0 0

Глава Минобороны проинспектирует мотострелковую дивизию и выполнение Гособоронзаказа.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности соединений и подразделений войск Южного военного округа. Чиновник проверит процесс выполнения государственного оборонного заказа, которым занимается компания "Роствертол". Также будут проанализированы вопросы и проблемы развития социальной инфраструктуры ЮВО. Шойгу получит доклад командующего ЮВО РФ о тренировках и боеготовности войск. Он также проинспектирует мотострелковую дивизию.

Минобороны направило в Якутию самолеты Ил-76 для борьбы с природными пожарами.

Фото: Минобороны России

Теги: минобороны, ростов-на-дону, сергей шойгу, южный военный округ
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии