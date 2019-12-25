Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности войск ЮВО

Глава Минобороны проинспектирует мотострелковую дивизию и выполнение Гособоронзаказа.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону для проверки боеготовности соединений и подразделений войск Южного военного округа. Чиновник проверит процесс выполнения государственного оборонного заказа, которым занимается компания "Роствертол". Также будут проанализированы вопросы и проблемы развития социальной инфраструктуры ЮВО. Шойгу получит доклад командующего ЮВО РФ о тренировках и боеготовности войск. Он также проинспектирует мотострелковую дивизию.

Минобороны направило в Якутию самолеты Ил-76 для борьбы с природными пожарами.

Фото: Минобороны России