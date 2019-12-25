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Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере
Сегодня, 11:36
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Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере

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Основными направлениями в этой сфере могут стать борьба с беспилотниками, информационная и биологическая безопасность.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить потенциал ШОС в военной сфере. Об этом он заявил на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Шойгу, необходимо активизировать и наполнить практическим содержанием деятельность экспертной рабочей группы при Совете министров обороны ШОС. Он также предложил поручить группе подготовку предложений касательно перспективных направлений взаимодействия военных ведомств стран-участниц сообщества.

Шойгу считает, что основными направлениями в этой сфере могли бы стать борьба с беспилотниками, информационная и биологическая безопасность.

Ранее Шойгу заявил, что США и коллективный Запад оказывают беспрецедентное давление на независимые страны.

Фото: Минобороны России

Теги: министр обороны россии, сергей шойгу, шос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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