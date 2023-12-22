Шойгу поздравил женщин-военных с 8 Марта

Глава Минобороны отметил, что на сегодняшний день в российской армии служат более 37,5 тысячи женщин-военнослужащих.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин-военных с наступающим 8 Марта. Глава военного ведомства выступил на м селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Шойгу отметил, что на сегодняшний день в российской армии служат более 37,5 тысячи женщин-военнослужащих. Он также сообщил, что около 270 тысяч женщин трудятся на различных гражданских должностях в военных организациях и воинских частях.

От имени руководства министерства обороны, от себя лично хотел бы поблагодарить всех наших замечательных женщин, боевых подруг за добросовестную службу на благо нашей Родины. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что российские войска теснят военных ВСУ в западном направлении.

Видео: Минобороны России