Сергей Шойгу оценил успехи на СВО.

Российские военнослужащие теснят представителей Вооруженных сил Украины в западном направлении на специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу, выступая на селекторном заседании коллегии. Чиновник пояснил, что бойцы не позволили бежавшим из авдеевского узла боевикам киевского режима закрепиться на новом рубеже, они продолжают теснить противника. По словам эксперта, Россия показывает мужество, храбрость и героизм, решая поставленные командованием задачи в зоне СВО.

После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское-Ласточкино-Северное и продолжает теснить противника в западном направлении. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России