Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

Глава Минобороны России рассказал о том, что мобилизованные граждане получат условия контрактников.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации населения. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе селекторного совещания с представителями военного ведомства. По мнению специалиста, стране пора на практике применять опыт, который получен в ходе ежегодно проводимых стратегических учений и маневров.

Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Генерал призвал командующих войсками военных округов России организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти на местах. Сергей Шойгу рассчитывает, что будет обеспечен призыв граждан по частичной мобилизации. В Минобороне добавили, что мобилизованные граждане получат статус военнослужащих-контрактников. Это означает, что им предоставят соответствующий уровень денежного содержания. Отсрочка полагается сотрудникам оборонно-промышленного комплекса.

Картаполов: мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда.

Фото и видео: Минобороны России