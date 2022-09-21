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Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

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Глава Минобороны России рассказал о том, что мобилизованные граждане получат условия контрактников.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению президентского указа о частичной мобилизации населения. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе селекторного совещания с представителями военного ведомства. По мнению специалиста, стране пора на практике применять опыт, который получен в ходе ежегодно проводимых стратегических учений и маневров.

Директива мною подписана, задания всем субъектам определены, указания Генерального штаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Генерал призвал командующих войсками военных округов России организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти на местах. Сергей Шойгу рассчитывает, что будет обеспечен призыв граждан по частичной мобилизации. В Минобороне добавили, что мобилизованные граждане получат статус военнослужащих-контрактников. Это означает, что им предоставят соответствующий уровень денежного содержания. Отсрочка полагается сотрудникам оборонно-промышленного комплекса.

Картаполов: мобилизации касается в первую очередь военнообязанных первого разряда.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: контрактники, минобороны, сергей шойгу, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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