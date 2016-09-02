Сергей Шойгу передал Петербургу два севастопольских музея

Город принял музеи фарсификационных сооружений и черноморского флота.

Главный военно-морской музей Петербурга принял подарок от министра обороны Сергея Шойгу, сообщают "Невские Новости". Сегодня, 6 ноября, петербургскому центральному музею имени императора Петра Великого передали музеи фарсификационных сооружений и черноморского флота.

Присоединение двух комплексов прошло в ходе пресс-тура в филиале петербургского музея, подводной лодке Д-2 "Народоволец" на Шкиперском протоке. Мероприятие приурочили к 25-летию открытия филиала и празднованию спуска подводной лодки на воду, первый из которых состоялся 90 лет назад.

Сам музей разделен на шесть филиалов: крейсер "Аврора", "Подводную лодку Д-2 "Народоволец"", "Кронштадтскую крепость", "Дорогу жизни", Музей Балтийского флота и Корабль боевой славы "Михаил Кутузов".

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Фото: navalmuseum.ru