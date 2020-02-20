Шойгу заявил, что «Единой России» предстоит реализовать много проектов

По его словам, на партии лежит огромный груз ответственности.

Министр обороны Сергей Шойгу на официальном открытии федерального Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" завил, что партии предстоит реализовать много проектов в различных областях на благо страны. Отдельно он подчеркнул важность реализации нацпроектов. \

Сегодня намного тяжелее [чем в 1999 году], потому что огромный груз ответственности за все то, что делает партия <...> Тот темп, который набран сегодня, надо поддерживать, — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что в России необходимо внедрять новые проекты, которые будут действовать на благо страны. Министр отметил также, что реализация нацпроектов требует большой каждодневной работы.

На открытии Лавров заявил, что страны Запада пытаются помешать проведению выборов в Госдуму.

Видео: ВК/ЕДИНАЯ РОССИЯ