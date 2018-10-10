Квартиры Лермонтова на Садовой, 61 остается заброшенной долгие годы.

Петербуржцы обеспокоены судьбой дома, в котором жил Лермонтов. Квартира Лермонтова на Садовой, 61 остается заброшенной долгие годы. Здесь были написаны "Смерть поэта", "Бородино", "Демон" и "Княгиня Лиговская".

В 2017 году квартира выглядела так, фото опубликовали активисты.

В том же году дом законсервировали, однако работы до сих пор не ведутся. Годом ранее дом был передан Мариинскому театру, здание планировали реконструировать под современные нужды.

Когда здание реконструируют и будет ли здесь располагаться музей поэта – остается неизвестным.

Фото и видео: "Заброшенный Петербург", Piter.TV