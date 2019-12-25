Дом Лермонтова на Садовой улице: заброшен, но не забыт

Piter.tv собрал всю информацию о происходящем с заброшенным объектом на текущий момент.

Редакция Piter.tv часто получает от своих читателей сообщения, в которых жители города возмущаются запущенным состоянием зданий в центре Петербурга. Например, горожане с грустью пишут о затянувшемся ремонте Дома княгини Шаховской на улице Садовой, 61. В нем с 1836 по 1837 год жил Михаил Лермонтов, в этих стенах он написал "Смерть поэта" и "Бородино". Это единственный дом поэта, в котором сохранилась первоначальная планировка. Здесь же жил легендарный фотограф Карл Булла. Здание признали аварийным еще 10 лет назад.

Сейчас оно находится в пользовании Мариинского театра, который планирует здесь открыть мемориальную квартиру писателя. Но из-за бюрократической волокиты судьба здания осталась туманной на долгие годы.

Мариинский театр медленно реставрирует здание

В 2010 году межведомственная комиссия Адмиралтейского района признала Дом Лермонтова аварийным. Спустя три года власти города изъяли участок земли и помещения в здании под государственные нужды. В 2014 году пользователем Дома стал Мариинский театр, за ним утвердили обязательство по его сохранению и содержанию. Объект был передан учреждению культуры с условием, что в доме появится мемориальный музей. На "Госзакупках" можно увидеть информацию о том, что Мариинский театр в 2017 году потратил на ремонт объекта более 800 тысяч рублей. По данным сайта, эти деньги пошли на демонтаж изношенных металлоконструкций и на новое баннерное полотно на фасад здания.

КГИОП потребовал отреставрировать здание

Больше никакие работы по восстановлению дома Лермонтова не были проведены. Поэтому в октябре 2018 года КГИОП предъявил иск, в котором требовал заняться зданием - разработать проект по сохранению объекта в срок 36 месяцев (3 года) со дня решения вступления в суда в законную силу, которое состоялось 27 ноября 2018 года. Как сообщает пресс-служба КГИОП, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

В 2018 году силами лицензированной подрядной организации по договору с Мариинским театром выполнены первоочередные консервационные работы, в процессе которых был закрыт контур здания и световой фонарь. В мае 2019 года в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга состоялось совещание с представителями театра при участии КГИОП по вопросу сохранения объекта. Было объявлено, что пользователем ведется подготовка проектной документации по сохранению объекта. В октябре 2019 года КГИОП рассмотрел представленный эскизный проект и направил в адрес заявителя ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ" разъяснения о порядке рассмотрения комплексной проектной документации по сохранению объекта, – сообщили в КГИОП.

Согласно предписаниям комитета, проектные работы должны завершиться к концу 2021 года.

Кроме того, в 2019 году появилась информация, что дворовые флигели дома, в котором жил поэт, КГИОП постановил снести. На его месте согласно проекту предложили отстроить новые флигели - в существующих габаритах, с повышением отметки конька кровли на 1 метр. Такие действия нанесут непоправимый ущерб памятнику культуры, считают активисты, разместившие сообщение на портале "Градозащитный Петербург".

Пресс-центр Мариинского театра сообщает, что дом планируют использовать под жилье сотрудников учреждения культуры, а также они хотят открыть в нем мемориальную квартиру Михаила Лермонтова. Представители театра в комментарии порталу "Невским новости" заявили, что в здании уже выполнены первоочередные противоаварийные работы и работы по сохранению. По состоянию на декабрь 2020 года велась разработка проектной документации по восстановлению объекта.

Петербуржцы призывают власти обратить внимание на заброшенный Дом Лермонтова

Поскольку почти никаких изменений в реконструкции здания не произошло за шесть лет пользования, активисты продолжают бить тревогу. Уже несколько лет третьего числа каждого месяца они выходят к Дому княгини Шаховской и читают стихотворения поэта. Фиксируются сборы горожан в группе "Дом Лермонтова на Садовой, 61" в соцсети "ВКонтакте".

С 2017 года обеспокоенные петербуржцы стали публиковать фото запущенной и почти разрушенной квартиры. Представители комитета по культуре предлагали открыть здесь структурное подразделение библиотеки имени М. Ю. Лермонтова с "мемориальной зоной". О развитии ситуации сообщений пока не поступало.

Председатель совета директоров "Агентства развития и исследований в недвижимости" Андрей Тетыш уверен, что дом, в котором расположена квартира поэта, имеет не самое престижное местоположение, поэтому за его реконструкцию вряд ли возьмется коммерческая организация. Остается надеяться на "вмешательство" государственного учреждения.

Если вдруг театр откажется, то здание так и останется отреставрированным. Поэтому как бы не хотелось, этот проект на годы, - заявил эксперт порталу "Невские новости".

Фото: Piter.tv

Текст: Мария Поликарпова / Piter.tv