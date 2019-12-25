Стало известно текущее состояние реставрации дома Лермонтова на Садовой

Piter.tv узнал о текущем состоянии одного из громких "незавершенных" проектов по реставрации известного исторического здания.

Читатели Piter.tv периодически присылают в адрес нашей редакции грустные сообщения, связанные с состоянием зданий в центре города. Например, проходя мимо дома №61 по Садовой улице горожане предполагают, что ремонт затянется совсем надолго. Это единственный дом Лермонтова в Петербурге, который пока еще сохранил первоначальную планировку.

Поверх одной мемориальной таблички на стене дома о том, что в Доме княгини Шаховской (купца Чугреева) в 1836-1837 гг. жил поэт Михаил Лермонтов, появилась другая. Вот как это выглядит.

Узнать, что сейчас происходит с домом, создающим впечатление заброшенного, Piter.tv решил обратиться в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Из полученной информации можно сделать вывод, что работы ведутся не в самом оперативном темпе.

В прошлом году фото из заброшенных квартир, например, публиковали активисты. От представителей комитета по культуре звучала инициатива открыть в доме на Садовой структурное подразделение библиотеки имени М. Ю. Лермонтова с "мемориальной зоной".

В КГИОП напомнили, что охранное обязательство по сохранению здания утверждено за Мариинским театром – пользователем здания. Из-за неисполнения требований в октябре 2018 года был предъявлен иск о принуждении к разработке проекта по сохранению объекта в срок 36 месяцев (3 года) со дня решения вступления в суда в законную силу, которое состоялось 27 ноября 2018 года. Исковые требования КГИОП тогда были удовлетворены в полном объеме.

В 2018 году силами лицензированной подрядной организации по договору с Мариинским театром выполнены первоочередные консервационные работы, в процессе которых был закрыт контур здания и световой фонарь. В мае 2019 года в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга состоялось совещание с представителями театра при участии КГИОП по вопросу сохранения объекта. Было объявлено, что пользователем ведется подготовка проектной документации по сохранению объекта. В октябре 2019 года КГИОП рассмотрел представленный эскизный проект и направил в адрес заявителя ООО "ЛСР. Недвижимость-СЗ" разъяснения о порядке рассмотрения комплексной проектной документации по сохранению объекта – сообщили в КГИОП.

С того момента никаких новостей по объекту не поступало, уточнили Piter.tv в комитете.

В 2010-м году дом княгини Шаховской (купца Чугреева) был признан аварийным и расселен. Здание является памятником культурного наследия регионального значения, а помимо поэта Михаила Лермонтова в этом доме жил легендарный фотограф Карл Булла.

Фото: Piter.tv