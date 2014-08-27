Реконструкция дома Лермонтова на Садовой начнется не раньше 2022 года

Уже несколько лет здание на Садовой спрятано за фальш-фасадом.

Дом Лермонтова на Садовой улице ждет обновление. В стенах исторического здания поселятся сотрудники Мариинского театра, по соседству с ними появится музей поэта. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Защитники дома Лермонтова снова вышли к историческому зданию с требованием сохранить мемориальную квартиру поэта. Писатель в 1836 году снял жилье в этом доме для своей бабушки и вскоре поселился в нем сам. Уже несколько лет здание на Садовой спрятано за фальш-фасадом.

В 2016 году городские власти передали здание и земельный участок в собственность РФ, при этом дом-памятник закрепили на праве оперативного пользования за Мариинским театром. На данный момент проект реконструкции здания разрабатывает архитектурная мастерская "Б2" под руководством архитектора Феликса Буянова.

Проект проходит последние стадии согласования. Затем проект будет подан на государственную экспертизу, и после выбора подрядчиков театр может начинать работы. прокомментировали ситуацию в Мариинском театре

По словам Феликса Буянова, ремонтно-реставрационные работы в здании начнутся не раньше середины 2022 года.

Доходный дом Екимова на Кирочной улице разрушается и кишит блохами. В июне КГИОП включил дом Екимова в список объектов культурного наследия регионального значения. Жители надеются, что это ускорит капитальный ремонт и поможет сохранить историческое здание.

Фото: Петербургский Дневник