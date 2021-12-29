Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ выполнили свою задачу в Казахстане

Глава государства считает, что миротворцы сыграли важную роль в преодолении кризиса.

Президент России Владимир Путин на встрече главой Минобороны Сергеем Шойгу заявил, что миротворцы ОДКБ выполнили свою задачу в Казахстане, по этой причине они должны возвращаться домой.

Путин поблагодарил за работу всех, кто руководитл операцией, а также главу Минобороны России. Российский лидер выразил надежду, что будет дополнительно изучена эта практика применения вооруженных сил страны, а также, что в практическую работу внесут коррективы, если это необходимо.

Путин отметил, что миротворцы в преодолении кризиса страной сыграли важную роль.

Сергей Кужугетович, миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Это оценка самого президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Владимир Путин, президент России

Путин отдельно отметил, что под охрану были взяты все жизненно важные объекты, а также удалось высвободить большое число военнослужащих для проведения специальных операций внутри страны.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на США произвело впечатление, как страны ОДКБ оказали помощь Казахстану.

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