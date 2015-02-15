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Шойгу назвал число поступивших на службу контрактников и добровольцев

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Глава МО РФ рассказал о добровольцах на СВО.

С начала текущего года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, только в сентябре контракт с Вооруенными силами России заключили более 50 тысяч граждан. Соответствующее заявление генерал армии Сергей Шойгу сделал в рамках выступления на тематическом заседании коллегии министерства по обороне РФ, в котором принимает участие руководящий состава армии. Эксперт заметил, что существенный вклад в общее дело вносят все субъекты государства, а также крупные предприятия, государственные корпорации и российское казачество.

С начала года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек. Только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Сергей Шойгу подчеркнул, что ряд регионов сформировал и продолжает комплектовать именные подразделения на СВО.

Шойгу оценил летальность раненых военных менее чем в полпроцента.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: добровольцы, контрактная служба, минобороны, сво, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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