Шойгу: миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки

Силы ОДКБ в настоящее время занимаются охранной важных объектов республики.

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут отозваны после полной стабилизации обстановки на территории республики. Об этом в ходе селекторного совещания в министерстве обороны России заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр отметил, в настоящее время силы ОДКБ занимаются охранной важных объектов Казахстана.

Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Глава Минобороны добавил, что переброска миротворцев заняла три дня. Такая оперативность отметил Шойгу, стала возможна благодаря заранее отработанным действиям в ходе учений военнослужащих стран-членов ОДКБ, а также опыту развертывания войск России в Сирии и миротворцев в Нагорном Карабахе.

11 января в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию Казахстана через два дня. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Видео: Минобороны РФ